UDINE Sulla rissa di giovedì pomeriggio, in pieno centro, interviene anche la capogruppo del M5S in consiglio comunale, che chiama in causa l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani con una interrogazione: «Per i cittadini è sufficiente vivere la città o leggere la cronaca per rendersi conto che le promesse fatte dal sindaco in campagna elettorale sono state finora disattese ha commentato l'esponente pentastellata -. È solo di ieri (giovedì, ndr) la notizia di un gravissimo episodio di violenza in via Vittorio Veneto, che si aggiunge a un ulteriore arresto per spaccio di droga in pieno centro e di un'altra delle numerose liti ed aggressioni in zona stazione, eventi frequenti, che anche membri facenti capo a Fontanini rimarcano. Ci sono aree cittadine che stanno diventando socialmente preoccupanti. E sono proprio il turbamento e la diffusa preoccupazione per il verificarsi di simili episodi che mi hanno indotto a presentare un'interrogazione per chiedere all'assessore Ciani quali siano i futuri provvedimenti che si intendono adottare». Nella sua interrogazione, la consigliera Capozzi chiede quindi a Ciani «se è stato messo a punto un piano per risolvere quello che si sta consolidando come problema sicurezza e quali sono le azioni per garantire l'adeguato standard sia degli udinesi che dei semplici cittadini che si trovino a percorrere le strade della nostra città; se si intende considerare la possibilità di potenziare dette misure di video-sorveglianza estendendole nelle zone del centro storico e eventualmente anche nelle periferie, laddove si registrano più frequentemente episodi che minano la sicurezza dei cittadini, e se si è pensato di convocare urgentemente il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di individuare strategie per contrastare questi episodi che danneggiano l'immagine della nostra città».

