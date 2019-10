Intanto Udine si conferma tra le città più sicure

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La provincia di Udine è una delle più sicure d'Italia. È quanto certifica il rapporto annuale de Il Sole 24Ore che ha elaborato i dati relativi alle denunce presentate in tutta la penisola nel corso del 2018. Le graduatorie vengono elaborate in base al rapporto tra denunce e numero di abitanti (prendendo come indice i 100mila abitanti). In base a questa elaborazione, Udine si situa in territorio ampiamente positivo, conquistando il 92° posto (sui 106 della graduatoria delle province nazionali) e, a livello regionale, fa peggio solo di...