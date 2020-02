LA FORMAZIONE

CODROIPO La stagione 2020 delle Frecce Tricolori presenta qualche novità rispetto al recente passato. Non è ancora ufficiale il calendario degli impegni ma è comunque già stato svelato, sia pure in modo parziale. Balza agli occhi la mancanza della manifestazione di Lignano Sabbiadoro: appuntamento annuale classico di piena estate, ormai una tradizione da tempo, con alcune centinaia di migliaia di turisti ad ammirare le figure della formazione acrobatica nazionale. La Pan, sul grande centro balneare friulano, effettua abitualmente degli allenamenti. Difficile capire le motivazioni della cancellazione: allo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare italiana e nella stessa base delle Frecce a Rivolto, rimangono blindati. Forse si tende ad accontentare località che, finora, mai hanno avuto il privilegio di ammirare le spettacolari evoluzioni della squadra adesso comandata dal tenente colonnello Gaetano Farina. Da evidenziare che nel programma sinora svelato non figurano un paio di non secondarie integrazioni. Come, ad esempio, l'indicazione dei sorvoli effettuati (un altro momento molto emozionante) come quello all'Altare della Patria (per 24 maggio e 4 novembre). Inoltre rimangono da conoscere le trasferte in Paesi europei - solitamente una cinquina fra cui non manca mai quella di Fairford in Inghilterra. Comunque niente Lignano Sabbiadoro (e neppure Grado, aggiuntasi più di recente) ma nel cielo del Friuli Venezia Giulia durante il 2020 - le Frecce Tricolori si faranno nuovamente vedere.

Cominciando dal primo maggio per l'ultimo volo di addestramento alla vigilia dell'avvio ufficiale della stagione - riservato alle migliaia di appartenenti ai club di fans (sono un centinaio sparsi in tutta in Italia ed alcuni attivi all'estero). Dopodiché resteranno un paio di autentici eventi. Domenica 24 maggio esse saluteranno la partenza, dall'aeroporto di Rivolto, della 15. tappa del Giro d'Italia di ciclismo per Professionisti (volteggiando per le decina di migliaia di spettatori che non mancheranno di intervenire). E poi, nel fine settimana del 19 e 20 settembre, saranno primattrici della grande festa allestita a Rivolto per le celebrazioni dei loro primi 60 anni di vita: si tratterà di due giornate intense, ospiti le principali pattuglie acrobatiche nazionali del mondo, che le Frecce chiuderanno sopra ad un pubblico previsto in oltre 300 mila persone. Così ricordando le precedenti edizioni di simile appuntamento a cadenza quinquennale.

