UDINE Insulti, aggressioni verbali, pugni sui tavoli, porte sbattute in faccia, rigetto alla richiesta di indossare le mascherine, spintoni e in due casi addirittura la minaccia di ricorrere ad una pistola. Medici, infermieri e personale sanitario non solo deve far fronte all'emergenza pandemica in atto da marzo ma si trova di fronte sempre di più a comportamenti aggressivi dei pazienti con un rischio crescente di subire atti di violenza durante la propria attività lavorativa. Proprio per questo la Direzione Centrale Salute Fvg ha lanciato ieri la campagna di sensibilizzazione dedicata al rispetto di quanti quotidianamente operano tra le corsie degli ospedali oppure negli ambulatori. Eroi? No, chiediamo solo rispetto è uno degli slogan scelti per i manifesti che verranno affissi in tutte le strutture regionali affinché la popolazione rientri nei ranghi della civiltà. Due le situazioni più allucinanti capitate in regione, a raccontarle come testimonianza diretta Angela Cioffi, coordinatrice infermieristica dell'Azienda Friuli Occidentale. In un caso il paziente per un appuntamento che tardava ad essergli fissato, ha minacciato di tornare in ospedale con una pistola per rivendicare un suo presunto diritto ha spiegato Cioffi in un altro caso un soggetto ha fatto capire che se non gli fosse data risposta immediata alla sua richiesta, era pronto ad andare a casa a prendere un'arma. Fucile che alla fine effettivamente era nelle sue disponibilità in abitazione, come riscontrato dai carabinieri ai quali ci siamo rivolti a seguito della minaccia. E quel giorno abbiamo lavorato in studio proprio con i militari dell'arma a darci tutela. Episodi capitati circa un anno e mezzo fa, ha fatto sapere Cioffi, aggiungendo però che con la successiva emergenza sanitaria in atto, le cose sono peggiorate quotidianamente: su tutti registriamo il rifiuto per esempio di tenere su la mascherina, ci sono scontri costanti con i pazienti, aggressioni verbali, pugni sui tavoli; stiamo lavorando per la salute, non siamo criminali e lo stress al quale siamo sottoposti è fortissimo, chiediamo solo rispetto, per il lavoro che facciamo. Nel 2019 in Italia si sono registrati 1200 episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari, una media di 3 aggressioni al giorno; un numero che potrebbe essere molto più alto considerando che molti episodi non vengono denunciati e che per il 70% riguarda le donne. La gravità e la frequenza del fenomeno della violenza sugli operatori sanitari ha portato alla recente approvazione della legge 113 del 14 agosto 2020 che prevede, oltre a un inasprimento delle pene anche l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e la promozione di iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno. Ma per contrastarlo, come ha illustrato Alfredo Perulli, direttore del servizio assistenza distrettuale e ospedaliera, servono strategie specifiche che non possono basarsi solo sull'incremento delle sanzioni e delle pene da comminare agli autori delle aggressioni. Fra le misure da adottare vi sono la prevenzione, la formazione nella gestione dei casi di aggressività da parte del personale del servizio sanitario, il sostegno al personale per la segnalazione degli episodi e non da ultimo le campagne di sensibilizzazione alla popolazione. Tolleranza zero dell'Amministrazione regionale verso questi fenomeni ha dichiarato ieri l'assessore regionale Riccardo Riccardi. Una battaglia civile che dimostra la sensibilità e la direzione verso la quale vogliamo andare affinché si possa sconfiggere un fenomeno che colpisce i professionisti ai quali, invece, deve andare la nostra gratitudine.

