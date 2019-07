Insulti alla vicina, anziani a giudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Urla, insulti e ripetuti rumori e disturbi. Sarebbero questi i comportamenti con cui una coppia di anziani coniugi, sull'ottantina, residenti a Codroipo, avrebbe reso impossibile la vita in casa a una giovane donna, 36 anni, all'epoca residente nel loro stesso condominio.TRIBUNALEMarito e moglie sono stati per questo rinviati ieri a giudizio dal gup del tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba con l'accusa di atti persecutori in concorso. L'uomo è chiamato a difendersi anche dall'ipotesi di reato di danneggiamento all'auto...