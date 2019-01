«Insiel, sarò soddisfatta dell'esperienza se potrò adottare il metodo Danieli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTAUDINE Sarà soddisfatta della sua esperienza in Insiel se... «mi lasceranno attivare il metodo Danieli», caratterizzata tra l'altro dalla «velocità decisionale». È, in sostanza, «una nuova avventura e spero che vi sia lo spazio di movimento sufficiente per attivare le potenzialità che sicuramente esistono» nella società partecipata al 100% dalla Regione. La neo consigliera di amministrazione Anna Mareschi Danieli, manager del Gruppo internazionale degli impianti siderurgici che sua madre guidò con piglio sicuro e attuale...