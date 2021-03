L'INCHIESTA

UDINE Pomodori e insalata con la muffa al bar. Per questa ragione il gestore di un esercizio pubblico all'interno dell'ospedale civile di Tolmezzo è stato denunciato dai carabinieri dei Nas di Udine. È ritenuto responsabile di aver conservato gli alimenti in cattivo stato. Sequestrate 15 chili di derrate che si trovavano all'interno di un frigorifero, risultate in evidente stato di deterioramento. Lo stesso Nucleo antisofisticazione di Udine, comandato dal capitano Fabio Gentilini, ha eseguito un altro controllo, in un altro bar nei dintorni dell'ospedale di Latisana, e ha denunciato all'autorità giudiziaria la legale rappresentante, per aver omesso la manutenzione periodica dei dispositivi antincendio. Elevata una sanzione per la mancanza di idonea cartellonistica recante il divieto di fumare. Le sanzioni ammontano a un totale di 1.500 euro. Complessivamente in Friuli Venezia Giulia sono state 23 le ispezioni dei militari dell'arma nell'ambito dell'operazione lanciata a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministero della Salute, con una campagna di controlli presso i bar ed i servizi di ristoro ubicati all'interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati. Principale finalità del servizio è la tutela del cittadino che, accedendo a tali centri per motivi sanitari, si possa rivolgere in sicurezza ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia in relazione alla salubrità dei prodotti consumati, sia alla protezione da possibili contagi da Covid-19. Delle oltre venti ispezioni sul territorio regionale, dieci hanno interessato la provincia di Udine e di queste quattro attività hanno manifestato irregolarità, due hanno subìto una sanzione amministrativa, altrettante una sanzione penale. A Gorizia su tre ispezioni riscontrata una irregolarità, a Trieste su cinque nessun illecito mentre a Pordenone su cinque controlli due irregolarità e tre sanzioni.

IN ITALIA

A livello nazionale interessati complessivamente 382 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati in aree interne di strutture sanitarie. Di questi 132 hanno evidenziato irregolarità. Complessivamente sono stati denunciati 10 titolari di bar per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sanzionati ulteriori 128 per violazioni amministrative, elevando sanzioni pecuniarie pari a 125 mila euro. Tra le irregolarità accertate dai Carabinieri dei Nas vi è anche l'inosservanza delle misure di contenimento epidemico. In particolare, in 17 episodi è stata rilevata la mancata attuazione di attività preventive alla diffusione del Covid-19, come l'apposizione di cartelli indicativi del numero massimo di avventori ammessi nei bar e delle norme di comportamento degli utenti, della presenza di gel disinfettanti nonché la mancata esecuzione della pulizia e sanificazione dei locali, irregolarità accertate presso esercizi commerciali di vari nosocomi pubblici e privati.

UDINE

Nel capoluogo friulano il personale della Stazione forestale di Udine ha identificato gli autori dell'illecito smaltimento di rifiuti speciali derivanti da cantieri edili abbandonati all'interno di una ex area industriale, in via Biella, presso l'area ex officine Bertoli. Secondo quanto si è appreso nonostante il sito sia recintato, gli autori dell'illecito hanno provveduto a forzare il portone e, con più viaggi e tramite un autocarro, hanno abbandonato all'incirca 170 metri cubi di rifiuti vari derivanti da attività di cantiere, in parte in un piazzale e in parte all'interno di un capannone fatiscente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA