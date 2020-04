I DATI

UDINE Sono quasi 68mila gli autonomi e liberi professionisti del Friuli Venezia Giulia che hanno chiesto il bonus da 600 euro previsto dal Governo quale sostegno ai mancati introiti a seguito dell'emergenza Coronavirus. Per 43.719 ieri l'Inps ha messo in pagamento il contributo. I numeri li ha specificati lo stesso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, demandato a gestire la partita. Nel primo giorno utile, la percentuale di richieste lavorate è stata del 64,3% delle domande pervenute, precisamente 67.991. Per altre 9mila domande, cioè il 13,4% del totale, è in corso la verifica istruttoria per l'accertamento dell'Iban del conto corrente su cui far arrivare il bonifico. Il maggior numero di domande è arrivato dalla provincia di Udine, 33.640, delle quali ieri 21.360 sono state messe in pagamento. A seguire, è la provincia di Pordenone ad aver presentato il numero di domande più cospicuo, ovvero 17.611, di cui 11.681 in pagamento. A Trieste sono stati in 9.648 i liberi professionisti e gli autonomi che hanno inoltrato istanza di bonus, con 6.199 messe in pagamento. Infine, da Gorizia sono partite 7.092 domande, delle quali ieri ne sono state soddisfatte 4.479. In fatto di numeri, è di venerdì scorso l'ultimo aggiornamento della Prefettura di Udine riguardo alle aziende della provincia che hanno inoltrato la comunicazione o la richiesta autorizzativa per continuare a lavorare, a fronte di quanto aveva disposto il Decreto della presidenza del Consiglio del 22 marzo scorso. Si tratta di dati che fotografano la situazione prima dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm, quello proprio del 10 aprile, con il quale c'è stato un ampliamento dello spettro delle attività che ora possono operare. Comunque, a venerdì scorso, in Prefettura a Udine erano arrivate 1.741 comunicazioni di aziende rientranti nelle filiere dei settori essenziali (lettera D del comma 1 dell'ex articolo 1 della norma del 22 marzo), rispetto alle quali la Prefettura ha disposto 15 provvedimenti di sospensione dell'attività. Sono state invece 46 le aziende rientranti negli impianti a ciclo continuo (lettera G) che hanno provveduto alla comunicazione dell'attività e in questo caso non sono stati disposti atti di sospensione. Infine le richieste di autorizzazione dalle aziende operanti in settori strategici (lettera H) sono state 82, con 5 autorizzazioni concesse e 2 dinieghi di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività. Delle altre 75, ve ne sono 14 con istruttoria in corso. Le restanti sono state dichiarate non ricevibili come lettera H, ma valutate positivamente come comunicazione d'attività inserita in filiera. A fronte del via libera restano possibili le verifiche ispettive.

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA