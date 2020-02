INNOVAZIONE

UDINE Il consiglio comunale di Udine dà il via libera al riassetto societario di Friuli Innovazione, ma le polemiche per il timore che questo spalanchi le porte all'assorbimento da parte dell'Area Science Park di Trieste non si placano. «Dopo l'abbandono della Fiera, il sindaco Fontanini ha affossato in modo irreversibile il Parco Scientifico Tecnologico di Udine che verrà fagocitato da Area Science Park di Trieste - commenta il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, tra i più contrari alla decisione -. Finite le tante chiacchiere sulla presunta capitale del Friuli e sul rilancio della città, in Consiglio ha dovuto ammettere che a Roma, pur avendo fatto per molti anni il parlamentare, non ha nessuna relazione, che a Trieste dove comanda la Lega non lo ascoltano e che è totalmente ignorato da Camera di Commercio, Università, Confindustria e Fondazione Friuli. Dopo due anni proprio un bel risultato! Il Friuli dopo le conquiste degli anni scorsi - puntualizza con amarezza Bertossi - ammaina un'altra bandiera senza che il sindaco di Udine muova un dito. Mi chiedo amaramente - la conclusione dell'esponente di Prima Udine - che cosa ci stia lì a fare».

LA DIFESA

In effetti, l'operazione non piace nemmeno al primo cittadino, che ha criticato la mancanza di compattezza del Friuli: «Un anno fa fui invitato a un incontro - ha detto Fontanini in Consiglio - con tutti i rappresentanti dei soci e mi presentarono l'ipotesi di ridurre le loro quote per dare la possibilità ad Area Science Park di consolidare la propria presenza. Io mi dichiarai contrario, ma fu una voce nel deserto: né la Camera di Commercio, né l'Università, né gli Industriali se ne preoccuparono. Per loro l'operazione era valida. È stata così approvata dall'assemblea dei soci, cui il Comune, che aveva chiesto di rinviare per attendere il parere del Consiglio, non ha partecipato. Io la denuncia l'ho fatta un mese fa: avete sentito qualcuno dei soci fare marcia indietro? Dissi che così c'era il rischio di uccidere quello che era stato fatto dal nostro territorio. Reazioni? Tutti zitti e coperti».

RESA DEI CONTI

E l'opposizione, adesso, attacca proprio quell'isolamento denunciato dal sindaco: «Ecco dice Enzo Martines (Pd) - a questo si è ridotto il ruolo politico di Udine. Isolata senza un minimo di prestigio politico, senza la capacità di creare alleanze e consensi. Come opposizioni gli abbiamo proposto di dare un segnale forte, di non votare una delibera capestro che inghiotte, senza nulla in cambio, Friuli Innovazione nelle fauci di un disegno a forte regia triestina. Niente da fare. Subiamo passivamente. Invece di ribellarsi con gli argomenti della politica ha fatto spallucce e ha detto: mi arrendo. Sul tema si è fatto sentire anche il segretario di Io Amo Udine Stefano Salmè: «Il consiglio comunale di Udine ha sancito la resa senza condizioni di Udine e del Friuli all'egemonia dei poteri forti Trieste. Un pezzo importante del futuro del Friuli è stato svenduto senza condizioni. Friuli Innovazione viene assoggettata ad Area Science Park. Tutto questo, con l'accondiscendenza del centrodestra udinese che, privo di leadership, è costretto ad accettare i voleri del governatore triestino e della sua assessora Rosolen».

Alessia Pilotto

