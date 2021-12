INNOVAZIONE

UDINE Alla scuola primaria Garzoni è stato creato un nuovo e innovativo spazio per l'apprendimento. A realizzarlo sono stati Enel Cuore e Fondazione Reggio Children nell'ambito del progetto Fare Scuola, grazie al quale architettura e pedagogia hanno trasformato uno spazio in ambiente di ricerca e relazione, per potenziare condivisione e creatività. La sala polifunzionale è dotata di una panca che segue tutto il bordo della stanza e che si trasforma per accogliere differenti funzioni e possibilità; un palcoscenico che permette le attività di musica e di teatro; una grande vasca dove far crescere le piante in aula; una pedana per rilassarsi leggendo un libro, stando comodamente seduti su un pouf o suonando il pianoforte; un grande spazio libero e flessibile per accogliere le attività progettate con i bambini che avranno a disposizione anche alcuni strumenti digitali (un proiettore, un microscopio e una webcam). «A noi ha detto ieri il sindaco Pietro Fontanini -, preme incentivare la creatività degli studenti: esplorare nuovi modelli didattici può divenire il modo di incoraggiare i giovani a essere curiosi. Importante per i ragazzi trascendere gli schemi tradizionali e trovare il modo di abbinare didattica e fantasia. Mettere nuovi spazi a disposizione dei ragazzi significa, metaforicamente, incentivarli a essere creativi nel loro percorso didattico e formativo». «Col progetto Fare Scuola ha aggiunto il consigliere delegato di Enel Cuore, Filippo Rodriguez -, possiamo affermare con orgoglio di aver contribuito a creare un modello di riferimento per l'educazione delle generazioni future che fa della scuola non solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio in cui favorire l'interazione sociale e incoraggiare iniziative di inclusione». Infine, la presidente di Fondazione Reggio Children, Carla Rinaldi: «Anche da un solo ambiente di grande qualità come questo ha concluso -, si può immaginare un'idea di una nuova scuola. Una scuola come grande laboratorio, una scuola che, anche in epoca pandemica, favorisce la qualità delle relazioni e dell'apprendimento, sia in presenza sia a distanza».

