INNOVAZIONE

PORDENONE «Partirà a breve il bando dedicato al Fondo regionale di garanzia per gli interventi di venture capital nelle startup innovative e, fra gennaio e febbraio del prossimo anno, con altri due bandi saranno immesse a favore delle nostre imprese circa 16 milioni di euro per l'innovazione». Lo ha affermato ieri a Udine l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, durante la presentazione del Fondo regionale di garanzia per gli interventi di venture capital nelle start-up innovative svoltasi, spiegando come le misure messe in campo dall'amministrazione regionale, attraverso l'incremento dei canali contributivi e la rivisitazione degli strumenti finanziari, impattano concretamente sull'economia. Un esempio fra tutti è l'intervento sul Frie, con la concessione dei prestiti a tasso agevolato che «ha comportato - secondo Bini - un incremento dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di circa il 9% rispetto al momento della presentazione del progetto, con la creazione di oltre mille posti di lavoro». Bini ha poi spiegato l'obiettivo dello strumento finanziario, diretto a promuovere l'avvio e lo sviluppo di nuove imprese di elevato livello innovativo e tecnologico. «Così - ha evidenziato - si intende rispondere alle istanze di sostegno del tessuto economico regionale rispetto alle iniziative imprenditoriali di startup che possono crescere nell'ambito dei centri di ricerca e dei parchi scientifici e tecnologici di cui è ricco il territorio regionale. Il Friuli Venezia Giulia, secondo Bini, è fra le prime regioni in Italia come numero di startup; risultano iscritte al Registro delle imprese circa 220, di cui il 68,75% opera nel settore dei servizi e il 28,13% nel manifatturiero. «Purtroppo - ha commentato - soffrono di sottocapitalizzazione: il 55,35% delle startup ha un capitale d'importo non superiore a 10mila euro e solo il 16,08% ha capitale superiore a 50mila».

