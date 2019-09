CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INIZIATIVAUDINE Non solo la Cgil e altre realtà. Anche Il Pd del Fvg fa sapere che oggi aderirà allo sciopero globale per il clima, che anche a Udine porterà gli studenti in piazza con un corteo che approderà davanti alla chiesa di San Giacomo in mattinata.Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia aderisce allo sciopero globale per il clima in programma domani 27 settembre e invita iscritti e simpatizzanti a partecipare alle manifestazioni sul territorio regionale. Il movimento ambientalista Fridays For Future' ha risvegliato i...