Ingiusta detenzione, in Aula Tondo ricorda Benvenuti

IL RICORDOUDINE Nei giorni scorsi alla Camera è passato un emendamento promosso da Enrico Costa (Fi), che modifica il testo di legge sull'ingiusta detenzione. In pratica dà diritto anche a chi, da indagato, si era avvalso della facoltà di non rispondere, una volta assolto, di richiedere un risarcimento per essere stato incarcerato senza motivo. Un provvedimento sul quale la maggioranza gialloverde è andata sotto, di due voti, e che ha spinto l'onorevole del Gruppo misto Renzo Tondo (presidente di Autonomia responsabile) a ricordare, in...