INFORTUNIO

UDINE Un uomo di 60 anni che stava tagliando la legna nelle pertinenze della sua abitazione è rimasto ferito al torace dopo essere stato travolto da un tronco. È successo ieri mattina alle 10.30 a Villanova di San Giorgio di Nogaro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e quelli dell'equipaggio dell'elisoccorso. L'uomo, che ha riportato un serio trauma toracico, è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al confine tra Sappada e San Pietro di Cadore invece un trentacinquenne di Udine è caduto procurandosi politraumi durante la risalita di una cascata di ghiaccio nell'orrido dell'Acquatona. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino di Sappada e Santo Stefano che si sono calate in corda doppia dal livello della strada fino al livello del Torrente superando un dislivello di sessanta metri. L'uomo è stato quindi vericellato e trasferito in Ospedale a Udine per le cure. Nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti Covid all'interno di un locale di Buja sono stati trovati, e controllati, tre clienti, intenti a consumare bevande. Nel confronti del locale è scattata la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni, mentre uno degli avventori è stato sanzionato perché si trovava fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo.

Anche a Udine, in via Aquileia, un cittadino straniero è stato multato dalla polizia locale perché stava bevendo un caffè nei pressi di un locale. Ladri in azione Infine in una abitazione di Rodeano di Rive d'Arcano, nel tardo pomeriggio di giovedì: rubati monili in oro, gioielli e denaro contante da un portafogli; colpo simile pure a Basiliano, sempre in una casa privata.

Indagano i carabinieri che hanno ricevuto pure la denuncia di un 38enne di Campoformido, rimasto vittima di una truffa online: aveva versato la somma di 500 euro dopo aver acquistato su una piattaforma specializzata due borse laterali per il motorino ma la merce non è mai stata consegnata.

