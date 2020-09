SALUTE

UDINE Si avvicina la stagione della vaccinazione antinfluenzale e come ogni anno l'auspicio è di ampliare la platea di chi si sottopone al vaccino, soprattutto tra le categorie a rischio. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, ma non si ottengono mai i risultati sperati. Forse quest'anno si correrà al riparo in percentuali più massicce con la compresenza di virus influenzali e Covid, soprattutto tra gli over. Non è solo l'età a mettere maggiormente a rischio, ma anche la presenza di una o più patologie.

LONTANI DALL'OBIETTIVO

Secondo i dati dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento, il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale è decisamente lontano dall'atteso fra gli ultra-65enni e persino fra le categorie di persone maggiormente a rischio per esiti peggiori dell'influenza come le persone affette da malattie croniche, alle quali è raccomandato e offerto gratuitamente. Nelle ultime stagioni, quelle prese in considerazione dal sistema Passi, in Friuli Venezia Giulia, come nel resto del Paese, i dati medi di copertura delle ultime tre campagne vaccinali (fra il 2016 e il 2019) sono più bassi dei livelli attesi. In generale, tra gli over 65 il vaccino antinfluenzale si attesta sul 60%. Maggiore attenzione, anche su spinta dei sanitari, ce l'ha quella fascia di popolazione che presenta almeno una patologia cronica; qui si arriva al 66,4%, superando, seppure di poco, anche la media nazionale. La vaccinazione, infatti, è particolarmente importante per queste persone affette da patologie come le malattie dell'apparato respiratorio e dell'apparato cardiovascolare, il diabete, l'insufficienza renale e i tumori, patologie purtroppo frequenti in età anziana. Ma il ministero della salute raccomanda di vaccinare almeno il 75% delle persone appartenenti alle categorie a rischio e l'obiettivo sembra ancora lontano. Ancora più refrattari, infine, sono gli anziani sani: si vaccina solo il 51,4%.

MENO FUMATORI

Guardando ai tanti altri indicatori che misurano lo stato di salute degli anziani del Friuli Venezia Giulia, pare che, rispetto alla media italiana, gli over 65 ci tengano a essere in forma e a mantenersi in buone condizioni. Quanto all'attività fisica, ad esempio, il 63,2% è parzialmente o completamente attivo a fronte di una media italiana del 60,6% - e solo il 36,9% è sedentario. Anche il lockdown, quest'anno, ha in parte contribuito al movimento tra gli anziani che, dopo due mesi di chiusura forzata dentro casa, hanno riscoperto il piacere di una passeggiata all'aperto o di una corsa in bicicletta. Un secondo e importante indicatore è legato al peso. Un corretto comportamento a tavola è un importante determinante delle condizioni di salute e, soprattutto in età avanzata, gli eccessi e le carenze alimentari sono in grado di provocare la comparsa di patologie a carico di vari organi e di favorire il processo di invecchiamento dell'organismo. Gli over 65 della nostra regione sembrano peccare troppo di gola con una percentuale del 39,5% di anziani in sovrappeso e il 14,4% di obesi. All'opposto, solo il 2,3% è sottopeso, a cui va aggiunto un 7,8% di anziani che presentano un calo involontario. La perdita di peso non intenzionale rappresenta un indicatore comunemente utilizzato per la fragilità dell'anziano, essendo presente più spesso tra coloro a cui sono state diagnosticate patologie croniche e, tra le varie liste d'attesa, in questo caso c'è quella per un colloquio con i nutrizionisti delle strutture sanitari. Tra la popolazione anziana e fumatrice del Fvg, infatti, il 75,5% ha ricevuto il consiglio di smettere da parte di un medico o un operatore sanitario. Oltre il 10%, però, non molla le bionde, ma aumenta il numero chi ce la fa, ovvero gli ex fumatori che sono saliti al 36,7%.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA