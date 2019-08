Industria delle vacanze, in regione un'impresa su quattro è al femminile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quasi un terzo dell'industria della vacanza è in mano alle donne d'impresa. Sono infatti oltre 148mila, in Italia, le imprese femminili che si occupano di attività di ristorazione e di alloggio, di servizi turistici o legati all'intrattenimento e al divertimento, il 29,5% del totale. È quanto rileva Unioncamere, che sottolinea come sia sensibile la crescita di questo insieme in 4 anni: +8,7% e quasi 12mila imprese in più. Le donne, nell'avviare un'attività dedicata alla vacanza e al divertimento, puntano di più sui bed and breakfast e...