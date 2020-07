IL CASO

TRIESTE (al) «La richiesta di informazioni è giunta dalla Procura della Corte dei Conti circa due mesi fa e da allora, dopo che la Segreteria generale del Consiglio ha dato risposta, non abbiamo più avuto altri riscontri. Naturalmente è giusto che la Corte faccia tutta gli accertamenti del caso».

Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ricostruisce così l'informazione che in queste ore è giunta alla ribalta della cronaca: la mossa cioè dei magistrati della Procura della Corte dei Conti in merito al rimborso spese forfettario ricevuto dai consiglieri regionali durante il lockdown, anche se parte della loro attività è stata svolta online.

FINO A 3500 EURO AL MESE

Con norma regionale del 2013, a seguito di quanto disposto dall'allora Governo Monti per la riduzione della spesa pubblica, i rimborsi a piè di lista, effettuati presentando lo scontrino, sono stati eliminati, scegliendo un rimborso forfettario mensile che, al netto, è stato fissato in 3.500 euro per i consiglieri delle province di Udine e Pordenone e in 2.500 per quelli di Gorizia e Trieste. Nell'occasione furono ritoccate all'ingiù anche le indennità degli eletti. «Un'operazione che ricorda oggi Zanin ha generato una riduzione dell'86% delle spese per i Gruppi consiliari a carico dell'Aula e una diminuzione del 36% del costo di ogni consigliere».

Il rimborso, fissato in norma, è dunque attribuito automaticamente dagli uffici sulla busta paga di ogni consigliere e comprende ogni tipo di spesa: «Dallo spostamento per raggiungere le sedi dell'attività legislativa all'attività sul territorio, ai corsi di formazione e all'attrezzatura necessaria allo svolgimento del proprio ruolo», riassume il presidente. Restando all'attualità, l'interrogativo è se quei soldi fossero tutti dovuti, nel mentre tutta Italia era in lockdown e le attività si svolgevano per la gran parte online.

IL LAVORO IN QUARANTENA

Le eventuali risposte che giungeranno dalla Corte dei Conti si vedranno, intanto in Regione si fanno un po' di conti sull'attività online dei consiglieri. Il Consiglio regionale si è riunito il 30 marzo in modalità telematica. In precedenza, l'11 marzo, quando le norme per il confinamento erano già scattate, i consiglieri si riunirono all'Auditorium Comelli di Udine, data la chiusura per bonifica dell'Aula di piazza Oberdan a Trieste. Lì, il 3 marzo, ci fu la presenza alla seduta in corso di un consigliere che poche ore dopo risultò positivo al Coronavirus, spedendo in quarantena otto colleghi. Il 29 aprile il Consiglio ha riprovato a riunirsi online, ma la seduta è stata subito sospesa perché il sistema non ha retto. Appuntamento quindi, in presenza, a Udine il 5 e 6 maggio e dal 12 maggio ritorno, in presenza, nell'Aula bonificata di piazza Oberdan. In mezzo le riunioni di tutti gli altri organismi consiliari «con i presidenti d'Aula e commissione sempre in presenza e i consiglieri invitati a essere nelle sedi regionali a loro più vicine, a garanzia del collegamento online», conclude Zanin.

I DIRETTI INTERESSATI

Posizioni chiare al proposito da una parte e dall'altra dell'emiciclo. «Non compete a noi dire se abbiamo diritto o meno a quel rimborso, compete agli uffici del Consiglio regionale. Si attua una norma, per un rimborso complessivo e non chilometrico premette il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello - Il Gruppo del Pd e i singoli, poi, hanno fatto donazioni per alcuni pari al totale del rimborso spese mensile. Non ci sentiamo colpiti, quindi, né dal punto di vista normativo spetta per legge e se non spetta non ce la diano - né da un punto di vista etico, poiché sono stati fatti atti di liberalità».

Ricorda tutte le attività fatte in presenza anche durante il lockdown il capogruppo della Lega, Mauro Bordin, e inoltre precisa: «È stata applicata una legge, noi non abbiamo chiesto nulla. Il Gruppo della Lega, poi, ha deciso di non pubblicizzare gli atti di liberalità compiuti. Comunque conclude -, se dovessero giungere osservazioni dalla Corte, serenamente le valuteremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA