INDAGINE LAMPO PORDENONE Soccorsa e poi derubata da un giovane sconosciuto. È

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INDAGINE LAMPOPORDENONE Soccorsa e poi derubata da un giovane sconosciuto. È successo ieri, in viale Grigoletti, a una donna di Pordenone. Il ladro è stato rintracciato mentre prendeva un gelato e denunciato nel giro di un'ora e mezza. E il denaro sottratto - ben 1.400 euro - è già stato restituito alla vittima. N.G., 35 anni, residente in provincia di Bari e domiciliato a Pordenone, al termine degli accertamenti è stato denunciato per furto aggravato.IL RINTRACCIOSono le 14.50, quando una pattuglia della Squadra Volante blocca l'auto in...