INCONTRO CON IL CONI

UDINE «La gran parte delle richieste di competenza della Regione in materia di sport, oltreché di cultura, sono inserite nel disegno di legge urgente che sarà esaminato oggi dalla Giunta regionale». E per le richieste cui compete rispondere il Governo, «mi renderò parte attiva, nella mia veste di coordinatore della Commissione Beni e attività culturali della Conferenza delle Regioni, per farle accogliere». Così ieri l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, al termine del confronto avuto con il Coni Fvg per individuare le vie di sostegno al settore sportivo, che conta tremila realtà di varie discipline, con migliaia di affiliati.

LE PRINCIPALI ISTANZE

Il Coni regionale, presieduto da Giorgio Brandolin, chiede ilblocco di tasse, canoni e oneri legati ad affitti ed utenze delle società sportive fino a dicembre; defiscalizzazione delle sponsorizzazioni; possibilità per le società sportive di procedere con i lavori di manutenzione e messa in opera degli impianti, grazie ai fondi regionali, attenuando fino ad annullare il vincolo di co-partecipazione come previsto dagli accordi iniziali. Istanze che troveranno risposta nel testo normativo che oggi l'esecutivo licenzierà, tanto che Gibelli si è detta «molto soddisfatta per l'ampia condivisione che mi è stata dimostrata dal Coni». Come comitato regionale, ha detto Brandolin, «stiamo cercando di essere al centro delle esigenze di tutto il movimento sportivo della regione, incamerando le proposte che ci arriveranno dalle federazioni».

INTERVENTO CON L'ANCI

Sull'azzeramento dei canoni pubblici per gli impianti, l'assessore ha chiarito che «la Regione si può fare carico di coordinare la richiesta con Anci, ma è chiaro che questa è materia dei Comuni». Ugualmente, per la possibilità di far accedere al sostegno per i lavoratori le piccole realtà sportive, con personalità giuridica, considerate alla stregua di quelle culturali, si tratta di questione in merito alla quale continueremo l'opera di sensibilizzazione nelle sedi nazionali preposte», ha concluso Gibelli.

LA SPESA DEI FONDI UE

«Usufruire di una quota parte delle risorse della programmazione europea 2021-2027 e, al contempo, prolungare la validità del periodo di programmazione 2014-2020 di almeno un anno». È la richiesta che la Regione ha avanzato al Governo affinché verifichi con la Commissione europea la praticabilità di una proposta dalla quale potrebbe trarre beneficio il Friuli Venezia Giulia nell'affrontare le condizioni socio-economiche generate dal Coronavirus. Così l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha illustrato ieri in IV commissione i passi compiuti dall'amministrazione regionale a fronte della proposta del Governo, «di una riprogrammazione dei fondi Ue per introdurre un pacchetto di nuove azioni a favore dell'emergenza». Un'ipotesi che «non sarebbe favorevole per quelle virtuose come il Friuli Venezia Giulia, il cui stato dei rispettivi programmi è in fase avanzata e, quindi, con minori disponibilità di risorse da riprogrammare».

I NUMERI DETTAGLIATI

Zilli certifica la sua posizione: lo stato di avanzamento del programma Por Fesr (320 milioni complessivi), al 21 aprile, rileva che le risorse complessivamente attivate tramite le procedure di bando esperite e in corso sono di 301,5 milioni di euro. Le uniche risorse che risulterebbero «realisticamente riprogrammabili hanno carattere residuale, nell'ordine del 4% del totale del programma». Quanto al Por Fse (285 milioni) le attività realizzate e chiuse, in corso, pianificate e ancora da attivare, ammontano al 95,97% della dotazione. Il Psr (292,3 milioni), al 31 marzo aveva attivate il 97% delle risorse, con il 46% delle disponibilità già liquidate. Il programma di cooperazione Italia-Slovenia, nel 2019 ha allocato tutte le risorse disponibili.

Antonella Lanfrit

