MOBILITAZIONE

UDINE Riattivare i tre punti di primo intervento, quelli di Cividale, Gemona e Maniago, l'attività dei quali è sospesa da settimane. Lo auspica in una nota la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini), ricordando quanto da lei sollecitato alla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia attraverso tre distinti ordini del giorno. La nostra richiesta, che è poi confluita nel documento presentato dal consigliere di maggioranza Ivo Moras, nasce dal territorio. Un territorio - ricorda l'esponente civica - che si sente privato di una funzione imprescindibile dell'ospedale di riferimento in quanto utile al trattamento delle urgenze minori e a una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità. Ringrazio Franco Chiarandini, Cesare Monea e Claudio Polano, rappresentanti dei Comitati che da tempo si stanno battendo per la riapertura dei punti di primo intervento di Cividale, Maniago e Gemona. È nostro dovere - aggiunge Liguori - riportare le loro voci, simbolo delle comunità, in Consiglio regionale. La consigliera Liguori e il collega Tiziano Centis hanno deciso di apporre la firma sull'ordine del giorno. Gemona chiedeva un po' di attenzione per i suoi malati. Per questo aveva rivolto un accorato appello ai politici. Non certo per mantenere tutto l'ospedale, ma almeno il Pronto soccorso e un presidio di medicina, affinché i malati non fossero costretti a peregrinare in cerca di cure a Udine, piuttosto che a Tolmezzo o San Daniele. Ospedali, questi, perennemente intasati e con code di attesa bibliche per accedervi. Così si esprime, in una nota, il consigliere regionale del Gruppo misto, Walter Zalukar. Ho ritenuto giusto rispondere a tale appello e far mie le richieste dei cittadini di Gemona, che sotto forma di ordine del giorno ho presentato al Consiglio regionale durante la discussione delle leggi di stabilità e bilancio 2021-23. La maggioranza di governo lo ha inesorabilmente bocciato, senza neppure discuterlo. Sto seguendo da anni la vicenda di Gemona e ancora non comprendo il perché di tanto accanimento contro questo ospedale.

