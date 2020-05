INCIDENTI

UDINE E' deceduta dopo due giorni dal terribile impatto che l'ha vista protagonista, Mariangela Simonetta Di Bert, la donna di 69 anni investita nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio mentre percorreva piazzale Dreossi, nei pressi della rotonda al confine tra Udine e Salt di Povoletto. Era in sella alla sua bicicletta quando è andata a collidere contro una Peugeot 307 condotta da un 42enne residente a Tricesimo. L'anziana, residente a Udine, ex insegnante alle scuole medie di Campoformido e ai corsi per lavoratori di Tolmezzo e di Udine, era stata sbalzata sull'asfalto dopo l'impatto, rimanendo gravemente ferita. Immediato il trasferimento in ospedale al Santa Maria della Misericordia ma le sue condizioni sono via via peggiorate. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Proprio giovedì era stato lanciato l'invito ad eventuali testimoni di contattare il comando di via Girardini per poter contribuire alla ricostruzione della dinamica.

INFARTO IN TABACCHERIA

Altro decesso nel tardo pomeriggio di giovedì a Tarcento: è stato molto probabilmente un infarto a stroncare Gino Fratte, 67enne del luogo, colpito da un malore mentre stava passeggiando insieme a un'altra persona in una zona di campagna, lungo via Tarcentina. Il personale sanitario è arrivato sul posto nel giro di pochi minuti, ma per l'uomo, originario di Montenars, non c'era ormai più nulla da fare. A Fagagna invece una persona è stata rianimata poco prima delle 11 di ieri, a seguito di un malore che l'ha colta mentre si trovava all'interno di un tabacchino del centro del paese. Dalla centrale Sores di Palmanova un operatore ha guidato il personale del negozio per una prima rianimazione sul posto attraverso il defibrillatore presente nel comune. Poi all'arrivo dei sanitari il trasporto d'urgenza in ospedale.

CONTAINER A FUOCO

I Vigili del Fuoco infine nella tarda serata di giovedì sono intervenuti nella zona industriale di Majano dove un rogo ha interessato un container che conteneva del materiale da rifiuti. Dopo due ore d'intervento i pompieri hanno avuto ragione delle fiamme. Ieri pomeriggio a Lignano, in un distributore carburanti in Darsena Porto Vecchio è intervenutoa una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lignano per spegnere un principio di incendio generato probabilmente da un corto circuito; la Guardia Costiera ha poi provveduto a mettere in sicurezza l'impianto per evitare sversamenti di carburante in mare .

CONTROLLI SUL TERRITORIO

Resta basso il numero di sanzioni per mancato rispetto delle normative anti-Covid nella nostra regione. Giovedì a fronte di 3.111 verifiche, le multe sono state 63. Torna, però, nuovamente a salire il numero degli altri reati: sono state 46, infatti, le persone denunciate. Nell'ambito dei controlli alle attività commerciali, invece, gli esercizi sottoposti a verifica da parte delle forze dell'ordine sono stati 1.522 e solo in un caso un titolare è stato sanzionato per non aver rispettato le norme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA