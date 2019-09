CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTI IN MONTAGNAUDINE Precipita e muore andando a funghi. Non c'è stato nulla da fare per Rizieri Iob, il 78enne di Illegio che era ieri era atteso a pranzo in uno stavolo di amici poco sopra Illegio. L'uomo era partito al mattino da casa, ma non era arrivato né dagli amici né rientrato alla sua abitazione. Sulle sue tracce si sono messi dei compaesani, che hanno poi fornito ai soccorritori - il Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza di Tolmezzo e Vigili del Fuoco di Tolmezzo - delle indicazioni sulla...