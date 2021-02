INCIDENTE

UDINE Si è spento nella notte di mercoledì Rolant Deffenu, il 44enne cividalese che nella serata di martedì è rimasto vittima di un incidente stradale dalla tremenda dinamica, accaduto nella città ducale, attorno alle 21.15 poco prima dell'incrocio con via Manzano, all'altezza di quello con via San Lazzaro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Cividale, intervenuti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, l'uomo a bordo della sua auto, per cause in fase di accertamento, ha urtato il cordolo della strada e il mezzo si è ribaltato su un fianco sbalzandolo all'esterno, per poi investirlo. I pompieri del comando di Udine e del distaccamento locale hanno lavorato a lungo per liberare il 44enne, rimasto incastrato sotto il veicolo. Trasportato all'ospedale del capoluogo friulano in condizioni disperate, l'uomo si è spento nella notte: troppo gravi i traumi riportati a causa dello schianto. Grandissimo il dolore nella comunità cividalese dove l'uomo, che viveva a Rualis con la madre, dipendente di un agriturismo della zona, era molto conosciuto e stimato. Da parte dell'amministrazione comunale il cordoglio e la vicinanza alla famiglia di Deffenu. La polizia locale di Udine sta cercando invece i testimoni di un incidente che si è verificato sempre martedì sera verso le 20, tra via Cividale e via Pisino.

Una Dacia di colore scuro avrebbe infatti investito un monopattino condotto da un ragazzo. Questo sarebbe caduto sull'asfalto procurandosi delle ferite senza però che il guidatore dell'auto si sia fermato per prestare soccorso. Chi abbia assistito allo scontro e abbia informazioni utili può contattare il numero 0432.1272329.

ARRESTO

Un italiano di 51 anni, condannato a otto anni di reclusione per ripetute violenze sessuali a danno di una bambina di 13 anni figlia della sua convivente a Trieste, è stato arrestato ieri nelle Filippine al termine di un'operazione dell'Interpol di Roma coordinata con la polizia filippina e il supporto del Servizio Centrale operativo della polizia di stato. L'uomo, originario di Udine, era fuggito all'estero il giorno della condanna in Cassazione. È stato preso in custodia ad Angeles City e sono state avviate le pratiche di estradizione da parte dell'Interpol. Ad incastrare l'uomo è stato un controllo effettuato dalla polizia filippina. L'uomo si era recato nel commissariato locale per chiedere il rinnovo del visto turistico con cui soggiornava nella nazione del sud est asiatico dal 2019. Inserendo al computer il nome però, gli agenti hanno scoperto l'ordine di cattura internazionale. A quel punto è stato arrestato ed è stata informata l'Interpol, che ha avviato le pratiche per riportarlo in Italia.

TRUFFE

Ancora truffe online questa volta l'episodio è stato sventato dai carabinieri di Codroipo. Un 40enne infatti aveva identificato su un sito di vendite online una macchina fotografica del valore di 800 euro. Dopo aver effettuato il pagamento lo sventurato non ha mai ricevuto l'oggetto come da pattuito. Dopo aver fatto denuncia i militari dell'arma hanno identificato i due venditori: un uomo di 39 anni di Roma e un 48enne di Napoli. I due sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.

