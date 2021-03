INCIDENTE

UDINE È morto a nove giorni di distanza dal ricovero in ospedale Fabio Segato, 43enne di Portogruaro, rimasto coinvolto nell'incidente stradale accaduto nel primo mattino di giovedì 4 marzo scorso a San Daniele Del Friuli. L'uomo, in sella alla sua moto da strada Ducati, da quanto ricostruito stava viaggiando in direzione di Dignano ma all'improvviso, attorno alle 8.30, secondo i rilievi dalla Polizia locale sandanielese intervenuta sul posto assieme ai Vigili del Fuoco, si era scontrato contro un'auto condotta da un anziano, classe 1929, residente in zona; il violento impatto frontale è avvenuto lungo la strada statale 463, all'incrocio tra via Valeriana e via Nazionale, nella cittadina del Friuli collinare, nelle vicinanze del supermercato Coop, in un incrocio non nuovo ad incidenti stradali anche di grave entità. Sbalzato a terra sull'asfalto dopo lo schianto, Segato, era stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 giunto sul posto con una ambulanza dal vicino nosocomio mentre era stato mobilitato pure l'elicottero sanitario. Da subito le sue condizioni erano apparse gravissime, con poli traumi e ferite in varie pari del corpo, dovute alle ripercussioni della caduta dal mezzo a due ruote. Il motociclista è stato stabilizzato, imbarellato e condotto a sirene spiegate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per il ricovero d'urgenza.

LE CURE

I medici lo hanno curato nel reparto di terapia intensiva ma purtroppo il suo quadro clinico è peggiorato giorno dopo giorno e nella serata di venerdì le speranze di salvarlo sono svanite. L'uomo è deceduto. La notizia si è diffusa sabato ed ha raggiunto la cittadina del Lemene dove sono stati affissi i necrologi. A piangerlo i genitori, la madre Maria, il papà Carlo, la compagna Ilenia e la sorella Jessica. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi mentre per quanto riguarda il funerale, la data delle esequie è ancora da fissare. Segato, originario di Pravisdomini, in provincia di Pordenone, viveva a San Nicolò, popolare rione a nord del territorio di Portogruaro dov'era conosciuto praticamente da tutti. In molti lo hanno ricordato come un grande appassionato delle due ruote. Era noto anche nel mondo delle corse perché partecipava alle gare motociclistiche del circuito dedicato ai diversamente abili.

