CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIDENTETOLMEZZO Un motociclista tedesco è stato accolto in gravi condizioni all'ospedale di Udine in seguito a un singolare incidente stradale. R.B., 55 anni, ieri mattina stava percorrendo la strada provinciale 2 della Val d'Arzino in sella alla sua Honda 1000. Era assieme a una decina di motociclisti che, approfittando della festività della Pentecoste, avevano scelto come meta il Friuli. Erano le 10, il gruppo percorreva la Val Preone, quando in prossimità dell'imbocco di una galleria è scivolato da una scarpata un capriolo. L'animale...