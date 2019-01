Incidente sugli sci, bambina grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSAPPADA Una bimba dell'udinese e una ragazza carnica sono rimaste ferite ieri mattina in un grave incidente sugli sci a Sappada. Ad avere la peggio una bambina di nove anni, residente nell'hinterland udinese. La piccola è stata trasportata con l'elicottero in codice rosso in ospedale a Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Ferita, ma in maniera meno grave, anche l'altra sciatrice coinvolta nell'impatto, una ragazza di 19 anni, residente in Carnia.L'EPISODIOErano da poco passate le 9.30 del mattino. Le due giovani sciatrici stavano...