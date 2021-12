INCIDENTE

PALMANOVA Mattinata di disagi ieri in Autostrada tra la A23 Udine-Tarvisio e la A4 Venezia-Trieste. Poco dopo le ore 6 si è verificato infatti un incidente un chilometro dopo il Nodo di Palmanova. Un autoarticolato proveniente da Venezia, dopo aver svoltato in direzione Udine, è fuoriuscito di strada. Il mezzo trasportava un carico di arance che, a seguito dell'incidente, è terminato sulla carreggiata. Il personale della manutenzione e gli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete hanno lavorato a lungo per rimuovere l'intero carico dalla sede stradale, mentre i mezzi di soccorso meccanico hanno spostato l'autoarticolato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano che hanno lavorato per la messa in sicurezza della carreggiata. La carreggiata nord verso Udine e Tarvisio è stata ridotta e quindi i veicoli provenienti da Trieste e Venezia sono stati fatti transitare sulla corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Lunghe code si sono create tra il casello di Palmanova e il bivio A4/A23 e tra San Giorgio di Nogaro e il Nodo stesso. Fortunatamente illeso il conducente del mezzo pesante. In tarda mattinata poi la situazione del traffico è ritornata alla normalità. Attimi di paura invece mercoledì sera per un incidente stradale a Udine. Il sinistro si è verificato davanti all'istituto scolastico Stringher. Qui, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada e nell'impatto il conducente è rimasto ferito, seppur in modo lieve. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco di Udine, che hanno messo in sicurezza la zona prestando il primo aiuto all'automobilista, e i soccorsi sanitari del 118.

