L'INCIDENTE

SEDEGLIANO Un morto e quattro feriti. Questo il bilancio del tragico incidente accaduto ieri pomeriggio in comune di Sedegliano, nel Medio Friuli. A perdere la vita un 21enne bracciante agricolo, Ioan Denis Pascalina, originario della Romania e domiciliato a San Giorgio della Richinvelda. Lo scontro frontale è avvenuto poco dopo le 16, all'altezza di una curva al chilometro 11, lungo la ex provinciale 39 di Varmo, tra Sedegliano e la frazione di Grions, nei pressi del ristorate Ca di Poete, in direzione Flaibano. Il giovane da quanto ricostruito da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto assieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, viaggiava su una Ford Escort station wagon, di rientro dal lavoro, assieme ad altri due connazionali e tutti erano diretti verso Sedegliano. Sull'altra vettura coinvolta nel sinistro una Lancia Y c'erano due donne residenti dnel Friuli collinare che tornavano a casa dopo aver fatto degli acquisti a Codroipo.

FERITI

Degli occupanti della Ford colleghi del deceduto e residenti pure loro a San Giorgio della Richinvelda dove operano come addetti alla cura delle viti nei campi della zona - uno è uscito autonomamente dalla vettura ed è rimasto illeso, l'altro invece è rimasto ferito in maniera grave, intrappolato tra le lamiere dell'auto e liberato a fatica dai pompieri prima di essere affidato alle cure dei sanitari del 118, che successivamente lo hanno trasportato con l'elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine per il ricovero in terapia intensiva. Come lui anche una delle due donne a bordo della Lancia Y è rimasta gravemente ferita, si tratta di M.S., classe 1956, residente a Ragogna, che era alla guida della vettura, accolta a Udine in condizioni critiche. L'amica che viaggiava con lei, residente a San Daniele è ricoverata invece nel nosocomio del capoluogo collinare per accertamenti. Terribile invece la dinamica della morte del 21 enne. Dopo essere stato sbalzato fuori dall'automobile che stava conducendo, è stato investito dalla stessa, carambolata a seguito del frontale con entrambi i veicoli finiti poi fuori dalla sede stradale, nei fossi adiacenti. Sul posto sono accorsi con più mezzi i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, del distaccamento di Spilimbergo e del gruppo volontari di San Daniele del Friuli assieme ai carabinieri e ai volontari della protezione civile di Sedegliano che hanno dato supporto per la gestione della viabilità, rimasta bloccato per diverso tempo in attesa della bonifica della sede stradale e della rimozione dei mezzi incidentati. La circolazione per Sedegliano e Codroipo è stata deviata temporaneamente sulla frazione di Coderno. Impegnati anche gli agenti della Polizia locale del Sandenielese. La strada è stata chiusa al traffico per ore per consentire i rilievi e il recupero della salma.

