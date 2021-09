Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SULLE STRADELATISANA Un friulano di 24 anni, di Latisana, risulta indagato per omicidio stradale, a seguito di un incidente verificatosi martedì pomeriggio in val di Fassa in Trentino, che è costato la vita ad una turista marchigiana di 46 anni, Tatiana Oliva, di Tavullia (Pesaro). Il sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia locale di Moena (Tn), si è verificato al Passo San Pellegrino, sulla strada...