INCIDENTI

RAGOGNA Versa in gravissime condizioni un ragazzo di 22 anni di Basiliano che nella notte di domenica, intorno alle 2.30, è rimasto coinvolto in un incidente accaduto a Muris di Ragogna, in via Giuseppe De Monte. Il ragazzo viaggiava in sella a una Vespa Piaggio che si è scontrata contro una Volkswagen Polo condotta da un 32enne del posto. Dopo l'allarme, la Centrale Sores Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza, che trasportato d'urgenza il ragazzo all'ospedale di Udine; il 22enne ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e lesioni agli arti, è stato ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Martignacco, per i rilievi e la viabilità, assieme ai Vigili del Fuoco dI San Daniele. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, nell'attesa di accertare la dinamica del sinistro. Sempre nella notte di domenica un uomo di Osoppo, di 30 anni di età, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, per resistenza a pubblico ufficiale, guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope E sotto l'effetto dell'alcol. È stato fermato al termine di un inseguimento, attorno alle 2.30; l'uomo non si era fermato all'alt dei militari lungo la Pontebbana, a Gemona. I carabinieri, che hanno rischiato di essere investiti, lo hanno raggiunto poi tra i campi di Artegna, dopo una corsa di 5 chilometri; l'uomo è stato trovato in possesso di cocaina, positivo all'alcoltest e al drugtest. Ieri anche l'esplosione di una bombola. Stavano partecipando ad una grigliata nella zona di Bocca d'anfora, nella laguna di Grado, quando all'improvviso la bombola del gas è esplosa, provocando l'ustione di tre persone. Coinvolti un bimbo e due adulti. Sul posto i Vigili del fuoco di Grado con il 118 e la Guardia costiera. Le tre persone sono state portate in ospedale. Vigili del fuoco in azione anche a Mortegliano nella notte di domenica per un incendio in una abitazione, nella lavanderia dopo le 2.30. I pompieri volontari di Codroipo hanno spento le fiamme. Danneggiato pesantemente la stanza ma fortunatamente la donna e i suoi figli non hanno riportato conseguenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA