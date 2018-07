Incidente con 4 feriti Un uomo elitrasportato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOGEMONA Gravissimo incidente stradale a Gemona del Friuli lungo la strada statale 13 Pontebbana, al confine con il comune di Venzone, poco prima della frazione di Ospedaletto, poco dopo le 15 di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, una Jeep Compass nera si è scontrata frontalmente con un furgoncino Peugeot Expert bianco. L'impatto è stato violentissimo e quattro persone sono rimaste ferite tra cui una bambina. Il più grave è un uomo residente a Concordia...