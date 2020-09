LA VICENDA

UDINE (E.B.) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha depositato sette richieste motivate di archiviazione al gip in relazione ai procedimenti penali avviati per lo spopolamento di api verificatosi nella primavera del 2018. Le richieste sono state approvate dal Procuratore Antonio De Nicolo. Le indagini fin dall'inizio si legge nella nota inviata dallo stesso Procuratore - «sono apparse molto complesse essendo iniziate le investigazioni dopo che le semine erano già state effettuate» dunque «il lavoro degli inquirenti si è dovuto focalizzare sul tentativo di ricostruire a posteriori le esatte modalità di quelle semine». De Nicolo parla di «sicuro merito» riferendosi al fatto di «aver acceso un faro sul massiccio uso in agricoltura di sementi conciate con il fitofarmaco Methiocarb, dannoso non soltanto per le api e per le altre specie animali ma anche per l'uomo: tanto è vero sottolinea il Procuratore che taluni agricoltori, maneggiando tali prodotti e sottovalutando gli avvertimenti riportati nelle rispettive etichette, avevano accusato a loro volta vari disturbi e malesseri». «La pericolosità di quel fitofarmaco aggiunge è stata certificata dagli organismi competenti dell'Unione Europea che ne hanno successivamente vietato l'uso». La Procura ha proseguito l'attività investigativa «nel doveroso tentativo di colmare le carenze evidenziate dai Giudici del riesame e ha affidato a vari consulenti esperti nelle materie scientifiche i quali hanno lavorato per lo più gratuitamente l'incarico di ricostruire nel modo più dettagliato l'accaduto». Rimangono ferme le sanzioni amministrative per le irregolarità emerse durante l'indagine così come rimane ferma «la necessità di conciliare le sacrosante esigenze degli apicoltori con quelle non meno importanti degli agricoltori».

