LE REAZIONIUDINE Sindacati sul piede di guerra per i ritardi nelle vaccinazioni agli over 80 fragili ma anche per gli straordinari e le indennità non pagate al personale di AsuFc. Oggi su quest'ultimo tema la Cgil Fp ha organizzato un volantinaggio fra i dipendenti dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.«Gli straordinari e le integrazioni Covid non pagati? Le responsabilità sono innanzitutto della Regione, e il fatto che...