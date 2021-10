Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAPALUZZA Nuova tragedia domestica in Friuli. A perdere la vita nel primo pomeriggio di ieri è stata purtroppo un'anziana di ottant'anni, residente nella frazione di Cleulis di Paluzza, in Carnia, deceduta per intossicazione a causa di un principio di incendio divampato all'interno della sua abitazione.L'ALLARMEL'allerta ai soccorsi è scattata alle 15.30, quando del fumo denso ha iniziato a fuoriuscire dalla casa della donna,...