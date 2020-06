INTERVENTI

UDINE Incendio in una casa in via di Sot a Cercivento: un'anziana è rimasta intossicata ed è stata soccorsa. È accaduto ieri pomeriggio in un fabbricato in linea su due piani: il rogo ha interessato la cucina, ma il fumo ha invaso tutto l'appartamento. All'interno c'era una 89enne che è stata subito soccorsa da uno dei figli e poi è stata affidata al personale sanitario in quanto sarebbe rimasta leggermente intossicata a causa dell'inalazione del fumo. Le fiamme sono state subito domate. A fuoco i mobili e gli arredi, in parte distrutto l'impianto elettrico: l'appartamento è inagibile. Le cause sono in corso di accertamento ma sicuramente si tratta di un evento di natura accidentale.

Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato sul ponte di Madrisio. Un uomo di 60 anni, di Torre di Mosto, si è sentito male mentre era alla guida: si è fermato ed è morto. L'uomo stava percorrendo l'arteria, probabilmente di rientro verso il Veneto orientale, quando ad un certo punto ha accusato il malore, è riuscito ad accostare il veicolo, una Passat, nel posteggio dell'area di servizio della Ip, posta lungo la Ferrata, all'altezza del comune di Bertiolo, prima di perdere i sensi. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza. È stata tentata una lunga rianimazione, che purtroppo è stata inutile. L'uomo è deceduto. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri che, dopo il nullaosta del magistrato di turno, hanno disposto la rimozione della salma e l'affidamento ai familiari dell'uomo. Incidente l'altra notte anche a San Daniele del Friuli, in via Kennedy. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Audi, finendo lungo l'aiuola spartitraffico, per terminare la sua corsa contro un segnale stradale. L'uomo alla guida, un 41enne residente a Ragogna, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale sandanielese per le cure.

