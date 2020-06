La Squadra Mobile e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Udine, con il coinvolgimento degli Uffici Inps di Bari, Brescia, Cervignano, Milano, Napoli e Spilimbergo, hanno dato seguito a nuovi accertamenti finalizzati ad identificare i soggetti che, nel passato, hanno percepito indebitamente il sussidio di disoccupazione Aspi/Naspi, erogato dall'Ente Previdenziale. Già nel giugno 2018 e nel maggio 2019, si erano concluse le attività investigative che avevano permesso di deferire alla Procura di Udine 65 stranieri extracomunitari, di 18 nazionalità diverse, accertando un danno erariale di 400mila euro. La fase investigativa è proseguita ed ha permesso di individuare altri nuovi 8 stranieri, tutti extracomunitari, che hanno percepito illecitamente il sussidio di disoccupazione e sono stati deferiti alle Procure di Udine, Brescia, Milano, Bari, Napoli, Pordenone, in quanto, alla data dei fatti accertati, erano domiciliati in quelle province. Gli indagati, di cui 5 uomini e 3 donne, dai 31 ai 65 anni, sono di 7 nazionalità (Egitto 2, Albania, Georgia, Ucraina, Moldavia, Senegal e Sri Lanka) ed il danno economico per l'INPS è di 68.000 Euro circa. Significativo l'esempio di un 36 enne cittadino albanese, residente nella provincia di Udine, che dal 2014 al 2018, ha soggiornato diverse volte all'estero durante il periodo di disoccupazione, ottenendo indebitamente dall'Inps circa 20mila euro. Anche in questi casi, si è provveduto ad appurare, analizzando le istanze di rinnovo dei titoli di soggiorno degli stranieri attualmente domiciliati in questa provincia che, negli ultimi anni, avevano usufruito di prestazioni al sostegno del reddito da parte dell'Ente Previdenziale nazionale, facendo, tuttavia, ritorno nella nazione di origine durante il periodo di beneficio dello stesso. L'indennità è una prestazione economica fornito dall'Inps ai lavoratori che rimangono senza occupazione, ma fra le prescrizioni del regolamento vi è quello della territorialità, ovvero la persona che usufruisce dell'indennità, se lascia il territorio nazionale, per qualsiasi ragione, deve comunicarlo all'Ente previdenziale, pena la decadenza di quanto ottenuto.

