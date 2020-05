INCARICO DEL COMUNE

UDINE Casa Cavazzini sarà pronta entro fine anno. Palazzo D'Aronco ha infatti affidato la progettazione definitiva ed esecutiva (nonché di direzione dei lavori) all'ingegnere Carlo Chiodin di Treviso, per un compenso di circa 38.500 euro. L'intento è di valorizzare il Museo di Arte Moderna e Contemporanea per ospitare grandi mostre di profilo internazionale: serve che l'edificio venga adeguato agli standard previsti dalla direttiva ministeriale. «Il professionista dovrebbe presentare l'elaborato in un mese e mezzo ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini - poi ci vorrà qualche tempo per fare rilievi e la gara per i lavori». Lavori che non dovrebbero durare a lungo: «Circa tre mesi ha specificato Michelini - perché non si tratta di interventi grossi: c'è da installare l'ascensore, gli impianti di sicurezza e allarme, sistemare l'illuminazione, e, nella parte inferiore, per la zona bookshop. Per novembre o dicembre dovremmo avere una Casa Cavazzini adatta per ospitare grandi mostre nel 20121». Chiodin si era occupato anche della preparazione dello studio di fattibilità dell'opera (per quanto riguarda la parte impiantistica) con l'architetto Edoardo Gherardi (incaricato per la parte architettonica e allestimento). Secondo il progetto scelto dalla giunta a luglio 2019, al secondo piano di Casa Cavazzini saranno collocate le mostre temporanee (in nove sale) mentre il primo piano e il piano terra serviranno per le esposizioni permanenti (con la sala al piano terra, ad altezza doppia, che ospiterà eventi e conferenze). Al piano terra troverà spazio anche il nuovo servizio di biglietteria, la control room (vicino alla biglietteria attuale), il guardaroba, il bancone audioguide e bookshop. Sarà anche installato un nuovo ascensore esterno (nella corte a nord) che collegherà i tre piani dell'edificio e permetterà di spostare le opere, nonché di migliorare i flussi di entrata e di uscita. Particolare attenzione sarà data alla sicurezza, alla climatizzazione (fondamentale per non correre il rischio di rovinare le tele) e illuminazione, che dovrà valorizzare le opere che si vorrebbero esporre in grandi mostre in grado di attirare dagli 80 ai 150mila visitatori al mese (la prima era stata ipotizzata per settembre, ma il virus ha fatto andare diversamente le cose). L'intero intervento ammonta a 1,238 milioni di euro, di cui un milione è arrivato dalla Regione.

