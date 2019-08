In visita in città tagliano le gomme di sette auto e una bici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Avrebbero tagliato, senza apparente motivo, le gomme di sette auto e una bicicletta parcheggiate tra piazza Primo Maggio, via Pracchiuso e Largo delle Grazie a Udine.Due fratelli di origini campane, di 26 e 21 anni, residenti a Caserta, sono stati arrestati per danneggiamento dalla Polizia domenica pomeriggio in città. E ora, per un po' almeno, non potranno fare rientro a Udine. Erano stati alcuni passanti a notare il loro aggirarsi sospetto tra le vetture in sosta e a chiamare la Polizia, intorno alle 17 di domenica. Le...