ABANO TERME Permangono gravi le condizioni di Diana Marchiol, la 70enne friulana di Lusevera raggiunta da un proiettile sparato dal marito Ottorino Pellegrin, di 85 anni, che ha poi rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita. Attorno alle 19,30 di domenica sera la donna è uscita dalla sala operatoria al termine di un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. La prognosi dei medici è riservata.

IL DRAMMA

Si è consumato in una manciata di attimi poco prima di mezzogiorno nell'abitazione della coppia, in via Podrecca, nella frazione di Giarre, al di là della linea ferrovia Padova-Bologna. Cosa sarebbe scattato nella mentre di Ottorino Pellegrin per rivolgere d'improvviso l'arma, una Beretta 7,65 regolarmente detenuta, contro la donna, originaria della provincia di Udine, che aveva sposato in seconde nozze nel 2011, dopo una lunga frequentazione? Gli investigatori della compagnia termale, coordinati dal luogotenente Luigi Troiano, stanno cercando di mettere insieme un puzzle di difficile composizione. E che potrà essere risolto, con tutte le tessere al loro posto, solo quando i militari dell'Arma avranno, come sperano, la possibilità di raccogliere la deposizione della donna.

Si augurano comunque che qualche elemento chiarificatore possa arrivare dalla secondogenita del suicida, Alessandra, che risiede a Vo', nata dal precedente matrimonio di Pellegrin (la prima figlia era deceduta trent'anni fa in un incidente stradale sulla Romana Aponense).

LE PAROLE DELLA FIGLIA

«Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Non riesco a spiegarmi il motivo per cui mio padre abbia agito così. È terribile. In due mesi ho perso entrambi i genitori: mia madre morta di malattia, mio padre di una morte violenta. Diana almeno dovrebbe salvarsi, so che è stata operata e andrò a trovarla il prima possibile». Alessandra Pellegrin, 51 anni, parla veloce al telefono. Domenica la notizia l'aveva raggiunta al mare, dove era con la sua famiglia, facendo divertire la piccola Matilde, la sua bimba di 8 anni. «Sono rientrata subito, era una cosa terribile racconta ancora incredula . Poi sono andata in caserma ad Abano. Volevo molto bene a mio padre e conoscevo bene Diana». Quando però arriva il momento di raccontare qualcosa di loro, le parole le si spengono sulle labbra. «Non dico niente per il rispetto che ho nei confronti di mio padre e della sua seconda moglie afferma In ballo c'è la vita di Diana, che andrò a trovare al più presto. So che dovrebbe cavarsela».

La figlia non vedeva la coppia da un po' di tempo, complice anche il prolungato lockdown che per Vo', ex zona rossa, è iniziato il 23 febbraio. «Stavo cercando di superare le morte di mia madre, mancata l'1 maggio in casa di riposo dopo una lunga malattia racconta Non ho avuto modo di andarla a trovare a causa delle restrizioni. Orasoffro tantissimo per questa vicenda terribile. Ho perso entrambi i genitori in poco meno di due mesi».

LE IPOTESI

Una prima, seppure sommaria ipotesi l'hanno però già avanzata. Il tragico gesto sarebbe da ricondurre a una serie di litigi e incomprensioni emerse nel tempo fra i coniugi. Nessun episodio specifico, ma un accumularsi di tensioni forse aggravate da alcuni problemi di salute di Pellegrin, che da tempo si muoveva con difficoltà e talvolta ricorreva a una carrozzina. Una quindicina di anni fa la coppia era rimasta intossicata dal monossido di carbonio, incidente dal quale l'85enne, ex autista di bus per una ditta privata, non si era mai ripreso del tutto. Né è escluso che a portare al drammatico gesto come ipotizzato dallo stesso sindaco di Abano Federico Barbierato possa avere contribuito il lungo periodo di confinamento domiciliare per l'emergenza Coronavirus. Al momento non vi è però alcuna certezza per spiegare i pochi attimi in cui Pellegrin, seduto sul divano del salotto, ha chiamato la moglie che si trovava nella cucina, divisa dall'altra stanza del villino da un semplice arco. Quando la donna si è voltata, si è limitato a dire E' ora di finirla per poi sparare il proiettile che l'ha raggiunta al petto sinistro. Sotto choc e sanguinante, Diana Marchiol è comunque riuscita a raggiungere il telefono nel vestibolo e a chiamare il 112. Aiutatemi, mio marito mi ha sparato, fate presto, è riuscita a mormorare. Pochi attimi dopo, la seconda detonazione: Ottavio Pellegrin si era puntato la Beretta al cuore, restando ucciso sul colpo.

