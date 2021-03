IL FRONTE APERTO

UDINE Anche da oltre confine c'è voglia di vacanze estive sulle spiagge della nostra regione. Mentre arrivano le prime prenotazioni, ma con richieste forti di rassicurazioni sui rimborsi dei eventuali caparre, gli operatori del settore incrociano le dita per poter dare avvio alla stagione prima possibile, con un'unica parola d'ordine, la sicurezza e con l'obiettivo di recuperare almeno in parte le perdite dello scorso anno.

GLI OPERATORI

«La speranza è di partire il week-end del 13 maggio per le prime festività austriache ha spiegato Enrico Guerin, presidente del mandamento Confcommercio di Lignano a margine dell'incontro tra gli operatori e l'assessore regionale al turismo, Sergio Bini considerando che la Pasqua è persa anche quest'anno». Impossibile, ad oggi, avere una data certa, ma «c'è la necessità di individuarla ha proseguito per poter fare programmazione, oggi la principale problematica». Di certo c'è che le nostre spiagge sono un richiamo, tanto per i turisti stranieri quanto per quelli italiani. «Sapere che le nostre strutture balneari, anche in un periodo difficile come l'attuale, possono mostrare un positivo andamento delle prenotazioni degli ombrelloni e che in alcune zone si parla già di sold out, è senza dubbio un'ottima notizia. Il trend fa ben sperare per l'avvio della stagione», ha affermato Bini, informando anche sui circa 100 milioni che l'amministrazione regionale dedicherà al comparto turistico per la stagione invernale ed estiva per mettere in cantiere opere simbolo quali, tra le altre, la Terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro e le terme di Grado.

REGIONE

E la Regione punta pure a dotarsi di una struttura strategica a fianco delle imprese per agevolare gli investimenti. «Per le strutture ricettive ha aggiunto Guerin nel 2020 la perdita è stata del 50-60% - cercheremo di recuperare una parte soprattutto a inizio stagione e di farlo in sicurezza. Lo scorso anno erano emerse alcune criticità che oggi tutti gli operatori vogliono superare e migliorare».

TAMPONI

Tra le ipotesi, quella di individuare spazi dedicati per i tamponi ai turisti. Buone notizie anche sul fronte dei grandi eventi. «È in corso un'interlocuzione con le Frecce Tricolori per reinserire la loro esibizione a beneficio delle nostre località», ha indicato Bini sottolineando che «stiamo lavorando per fare in modo che i grandi eventi, pur condizionati dalla situazione epidemiologica, possano continuare ad esserci in sicurezza. La stagione sarà simile a quella passata, l'estate dovrebbe agevolare la diminuzione della curva dei contagi assieme alla campagna vaccinale», ha aggiunto. La campagna di promozione per la stagione estiva 2021 è stata presentata da Promoturismo Fvg, con il direttore generale Lucio Gomiero che ha rimarcato l'importanza di investire sull'accoglienza dei turisti, sulla sicurezza e sui prodotti turistici esperienziali che saranno riproposti. L'assessore, infine, ha poi espresso soddisfazione per la nascita del ministero dedicato al turismo: «Per la prima volta il Governo ha identificato un ministero dedicato per un comparto importante per Pil e numero di occupati».

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA