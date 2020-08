Da un anno all'altro, fra 2018 e 2019, la spesa per il personale regionale è lievitata del 3,96% e ammonta in complessivo a 206,5 milioni di euro. Lo rileva la Sezione di controllo della Corte dei conti nel Giudizio di parificazione del rendiconto regionale, nonostante la diminuzione del numero dei dipendenti, che cala di 107 unità, passando dalle 3.654 unità del 2018 alle 3.547 del 2019. Rispetto al 2017, annata in cui si perfezionò il passaggio alla Regione di oltre mille dipendenti provenienti dalle disciolte Province, la riduzione del numero di dipendenti ammonta secondo la Corte a 219 unità. Considerando anche i rapporti di lavoro autonomo e il cosiddetto lavoro somministrato, la spesa complessiva lorda per tutti i rapporti di lavoro che fanno capo alla Regione ammonta a complessivi 211,4 milioni registra la Corte - corrispondenti a + 4,68% rispetto al 2018, con un coinvolgimento di 4.041 unità di lavoro. Inoltre, secondo i magistrati contabili assolutamente degno di nota è l'aumento della spesa (pari a +72,22%) relativa al lavoro somministrato: tale formula di reclutamento ha coinvolto l'anno scorso 146 lavoratori (52 in più del 2018) per una spesa pari a 4 mi,ioni di euro dei quali 1,6 milioni a carico di soggetti estranei all'Amministrazione regionale.

