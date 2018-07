CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TRIBUNALEUDINE Restano in carcere i due fratelli marocchini di 31 e 27 anni che nella notte tra sabato e domenica si sarebbero resi protagonisti dell'aggressione sfociata nell'accoltellamento di un 34enne tunisino in pieno centro città. Lo ha deciso il gip Matteo Carlisi davanti al quale sono comparsi ieri mattina per l'udienza di convalida del fermo che la Polizia aveva fatto scattare domenica sera, a meno di 24 ore dai fatti. Sono accusati di tentato omicidio. Davanti al giudice i due fratelli hanno scelto due diverse strade processuali....