CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN TRIBUNALEUDINE Nuova tappa, ieri mattina in tribunale a Udine, dell'udienza preliminare per il crac di CoopCa. Un'altra decina di persone si sono aggiunte alla richiesta di costituzione di parte civile della sessantina tra ex azionisti e soci prestatori che già avevano formulato analoga istanza a febbraio, in occasione della prima seduta dell'udienza preliminare. In quell'occasione avevano chiesto di costituirsi in giudizio come parte civile anche la Banca d'Italia, il Comitato soci Coopca, il Movimento a difesa del cittadino, sia...