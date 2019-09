In trenta alla ricerca dell'escursionista scomparso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCCORSISAPPADA Ieri una trentina di persone sono state impegnate nelle ricerche dell'escursionista di Spinea, Mattia Bon del 1974, scomparso mercoledì durante una gita in montagna. I tecnici del Soccorso Alpino di Sappada e Forni Avoltri assieme alla Guardia di Finanza, in perlustrazione con quattro unità cinofile (due della Gdf e due del soccorso alpino) e 4 vigili del fuoco, hanno trovato l'altra notte la firma dell'escursionista al Bivacco Damiana Del Gobbo a quota 1850 metri. Qui l'escursionista indica il sentiero percorso in salita, il...