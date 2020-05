Sono 97 i treni regionali che hanno circolato in Friuli Venezia Giulia per l'inizio della Fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19. Circa il 60% dell'offerta normale (erano 25 durante la Fase 1) con 1.464 i viaggiatori trasportati, cui va il ringraziamento di Trenitalia per lo spirito collaborativo e il senso civico dimostrato: 8,1% l'affluenza rispetto a una giornata media ante Covid-19 e la percentuale di occupazione massima dei posti è stata dell'8%.

È in corso l'allestimento su tutta la flotta di Trenitalia di marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa e indicazioni a terra per l'uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri. Sono state ulteriormente potenziate le attività di sanificazione e igienizzazione. Il Gruppo Fs Italiane ricorda che tutti i passeggeri devono indossare sempre la mascherina protettiva; essere responsabili socialmente, per sé e per gli altri, rispettando la distanza di sicurezza, le indicazioni e le informazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni; essere collaborativi con il personale ferroviario, utilizzare percorsi e porte di ingresso e uscita dai treni come indicato dai pannelli informativi;

essere collaborativi in stazione con il personale ferroviario nell'entrare o uscire dai varchi, seguendo i percorsi individuati e le indicazioni dei pannelli informativi.

