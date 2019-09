In tre mesi 3.500 visitatori per la creatività delle donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVACIVIDALE Più di 3.500 presenze in tre mesi, 32 artiste coinvolte, 12 laboratori per bambini, 18 workshop per un totale di oltre 40 eventi dedicati alla creatività al femminile. È un bilancio di successo quello del mada temporary lab, acronimo per Mani arte donna artigianato, nato a Cividale a giugno, che ha valorizzato le opere di 32 artiste oltre alle 13 artigiane e designer dell'area shop. Soddisfatta l'assessore Angela Zappulla: «Proseguiamo fino all'Epifania, creando occupazione al femminile e vivacizzando la città»....