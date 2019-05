In stazione con 1,3 chili di marijuana, arrestata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DROGAUDINE Una cittadina nigeriana di 29 anni, residente in Veneto, è stata arrestata dalla Polizia dopo essere stata trovata in stazione a Udine con 1,3 chili di marijuana.Lo stupefacente era nascosto all'interno di una borsa termica, diviso in due involucri. Oltre allo stupefacente, è stata sequestrata anche una somma di 1.000 euro in contanti. La donna è stata portata in carcere a Trieste.Il controllo è stato eseguito da agenti della Squadra Mobile di Udine e Trieste nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione e...