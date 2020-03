Perdite di fatturato che si aggirano attorno al 70% rispetto allo stesso periodo del 2919. 3.000 i lavoratori sospesi secondo gli accordi siglati con le parti sociali in queste settimane per l'accesso agli ammortizzatori sociali. Questi i numeri di sofferenza causa coronavirus che emergono da Confcooperative Fvg dopo il monitoraggio effettuato tra le imprese associate. Dalla rilevazione si è appreso che alcuni settori economici risultano particolarmente colpiti dagli effetti dello stato di crisi e il blocco rischia di gravare sui bilanci. Servizi educativi e sociali, cultura, turismo e trasporto persone, i settori più colpiti, con un impatto in alcuni casi decisamente devastante. Dal 24 febbraio sono stati sospesi i servizi per l'infanzia e l'istruzione di ogni ordine e grado, comportando il blocco dell'attività delle cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia, scuole parificate, centri di formazione professionale, nonché delle cooperative che erogavano servizi come ristorazione scolastica, gestione mense, pre accoglienza e doposcuola, pulizie ecc. Dal 9 marzo è stata definita la sospensione dei servizi semi residenziali per disabili e anziani non autosufficienti su tutto il territorio regionale. Nel frattempo, è arrivato il blocco di tutto il settore culturale: dai teatri ai musei ai servizi bibliotecari, alla filiera dell'audiovisivo; rinviati eventi e manifestazioni previste, chiuse le scuole di musica. Un intero settore completamente azzerato. Nel caso del turismo scolastico il blocco è tale da cancellare l'intera stagione 2020 con ripercussioni devastanti su tutto l'indotto di visite didattiche, musei didattici, riserve naturali. Nel turismo vi è stato il totale blocco delle prenotazioni e si comincia a temere per l'andamento delle prenotazioni per la stagione estiva. Il comparto agroalimentare sta subendo una forte riduzione delle forniture alla grande distribuzione, con rischio di deperimento per i prodotti come il latte a causa della sospensione degli ordini e della preferenza dei consumatori a beni di lunga durata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA