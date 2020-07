REGIONE

UDINE Una nuova maratona per la manovra estiva che si appresta ad approdare in aula a breve.

Ultima settimana di luglio in Consiglio regionale dedicata principalmente a discutere e votare l'Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022. Il disegno di legge 99 arriva in Aula martedì 28, dopo che il vaglio delle Commissioni consiliari e il voto della I Commissione integrata si erano conclusi il 9 luglio, e l'Assemblea legislativa avrà tempo fino a giovedì 30 per esaminare e votare i 16 articoli che lo compongono. Il provvedimento è accompagnato da tre relazioni di Maggioranza e cinque di Minoranza. All'attenzione dell'Aula sarà anche il Documento di economia e finanza regionale (Defr).

I lavori d'Aula si svolgeranno secondo i consueti orari (10-13.30 e 14.30-18.30); per martedì, prima di dare avvio all'esame del disegno di Assestamento, l'ordine del giorno prevede la discussione sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante la variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Consiglio regionale. Sempre martedì 28 si riuniranno anche le Commissioni permanenti II e V, convocate in seduta congiunta al termine dei lavori antimeridiani del Consiglio regionale, per esaminare la deliberazione della Giunta relativa al Protocollo di Intesa tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia, concernente le Vicinie agrarie e la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatesi nelle aree a ridosso del confine austriaco.

