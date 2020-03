In Fvg sono 48.726 le imprese, comprensive di unità locali, esentate dalla chiusura secondo quanto previsto dal decreto di sabato. I dati sono stati diramati ieri da Unioncamere: sono 23.275 le imprese che possono restare aperte in provincia di Udine, 12.399 in quella di Pordenone, 7.698 a Trieste 5.354 a Gorizia. Complessivamente poco più di un terzo rispetto alle 128mila unità complessive. Più difficile il computo dei lavoratori che devono restare attivi; Unioncamere non si sbilancia neppure in stime. È chiuso invece per il 70% il terziario, ha aggiornato ieri Confartigianato Fvg, il cui presidente, Giovanni Da Pozzo, ha chiesto alla Regione «un assestamento di bilancio straordinario». La percentuale riguarda oltre 20mila insegne spente e fatturati azzerati, dal commercio all'alloggio alla ristorazione. «Sono le imprese chiuse da ormai due settimane, cui vanno aggiunte le tante dell'artigianato di servizio e quelle inserite nel Dpcm firmato dal governo domenica sera - ha specificato Da Pozzo - È uno spaccato impressionante di attività impossibilitate a lavorare e quindi ad avere anche un minimo di ricavo. I danni al sistema economico sono ingentissimi». Perciò, secondo il presidente, servono «sforzi straordinari, al di fuori dei canali della normalità da parte dell'Europa, dello Stato e della Regione. Il primo problema da affrontare è quello della necessità di liquidità per le Pmi. In assenza di risposte concrete, una grande parte del Paese rischierà di entrare in un loop negativo che si trasferirà dal terziario al manifatturiero». Nell'immediato, prosegue Da Pozzo, «va anche risolto il nodo della cassa integrazione in deroga ben oltre i mesi di marzo e aprile. La tenuta del sistema deve passare anche attraverso le garanzie sull'occupazione». La Regione, ammette, «è intervenuta con misure significative a favore delle attività produttive, ma serve una manovra di assestamento straordinaria, che scavalchi i parametri tradizionali. Altrimenti il comparto economico nella sua ampiezza non reggerà». (al) © RIPRODUZIONE RISERVATA

